Suenan campanas de boda

Nükhet sorprende con su plan más retorcido: casarse con Sehmuz para vengarse de los Korhan

Cuando Nükhet quiere algo, nada la detiene. Dolida y furiosa, ha visitado a Sehmuz con una idea que podría poner la mansión patas arriba.

Nükhet sorprende con su plan más retorcido: casarse con Sehmuz para vengarse de los Korhan
Nükhet no lleva nada bien que Kaya, su hijo, se haya casado con Suna. Desde que lo sabe, no ha dejado de darle vueltas a la cabeza y tiene claro que no va a quedarse de brazos cruzados.

Esta misma tarde, ha ido directa a casa de Sehmuz, el tío de Pelin. Lo ha encontrado rodeado de guardias, nervioso y hablando de su plan para vengarse de Halis Korhan. Dice que quiere hacerle pagar por todo lo que le hizo y que no le importa su edad ni las consecuencias.

Nükhet no quiere que la rabia de Sehmuz acabe afectando a su hijo, pero sí quiere que esa fuerza sirva para algo que a ella le beneficie. Y entonces, lo ha mirado y le ha soltado: “Te vas a casar conmigo”.

Él se ha quedado sin palabras. Nükhet no le ha dejado ni tiempo para reaccionar. Tiene claro que ese matrimonio puede ser la pieza clave para llevar a cabo su venganza y para hacer temblar a todos los Korhan… empezando por Suna.

