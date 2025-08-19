Suenan campanas de boda
Nükhet sorprende con su plan más retorcido: casarse con Sehmuz para vengarse de los Korhan
Cuando Nükhet quiere algo, nada la detiene. Dolida y furiosa, ha visitado a Sehmuz con una idea que podría poner la mansión patas arriba.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||68a0b3821686f100072c9e05|||“Eres la mujer que quiero ser”: Suna obliga a İfakat a recuperar su fuerza tras perderlo todo]]
Publicidad
Nükhet no lleva nada bien que Kaya, su hijo, se haya casado con Suna. Desde que lo sabe, no ha dejado de darle vueltas a la cabeza y tiene claro que no va a quedarse de brazos cruzados.
Esta misma tarde, ha ido directa a casa de Sehmuz, el tío de Pelin. Lo ha encontrado rodeado de guardias, nervioso y hablando de su plan para vengarse de Halis Korhan. Dice que quiere hacerle pagar por todo lo que le hizo y que no le importa su edad ni las consecuencias.
Nükhet no quiere que la rabia de Sehmuz acabe afectando a su hijo, pero sí quiere que esa fuerza sirva para algo que a ella le beneficie. Y entonces, lo ha mirado y le ha soltado: “Te vas a casar conmigo”.
Él se ha quedado sin palabras. Nükhet no le ha dejado ni tiempo para reaccionar. Tiene claro que ese matrimonio puede ser la pieza clave para llevar a cabo su venganza y para hacer temblar a todos los Korhan… empezando por Suna.
Publicidad