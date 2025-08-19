Antena 3 LogoAntena3
Daniel Hilton quiere ser el Ken español: "Desde que yo recuerdo he sufrido críticas. Me hago 50 intervenciones anuales"

Daniel lleva desde los 18 años sometiéndose a todo tipo de operaciones para parecerse a Ken. Y es que, su sueño es ser el novio de Barbie de carne y hueso. ¡Hablamos con él!

ken

Marta Requejo
Daniel Hilton busca la perfección a través de la estética y ha moldeado su físico a golpe de bisturí con la intención de conseguirlo. "Siempre he querido ser el muñequito de Barbie", dice.

Desde los 18 años ha estado sometiéndose a varias operaciones para conseguir la perfección que para él significa el muñeco Ken. "Siempre he tenido una personalidad propia que me ha hecho distanciarme sin quererlo", cuenta.

"Yo siempre tuve un estilo muy diferente", asegura Daniel, que en el colegio le hicieron bullying por su físico creando en él una inseguridad que a día de hoy ha superado.

"Decidí cambiar y se lo que soy a día de hoy", cuenta, "En cuanto tuve oportunidad empecé a someterme a la ayuda del pinchazo y del bisturí". ¡Dale al play!

Frente al avance del fuego, Nila tuvo que tomar una dura decisión: salvar a su bebé o quedarse junto a sus padres, que se negaban a abandonar la casa en la que habían vivido toda su vida, aún cuando las llamas se acercaban.

