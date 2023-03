Shakira se sincera tras su ruptura con Piqué: "Tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona"

En su última entrevista Shakira asegura que sus hijos han participado de forma creativa en dos de sus nuevos singles. Cuenta la cantante que los hijos que tiene en común con Gerard Piqué tienen "una participación bastante activa" en su carrera.

Mantiene que sus dos hijos "tienen buenas ideas y mucho criterio". Revela la artista que en la canción 'Te Felicito' fue su hijo Sasha quien pensó en el robot y Milan en el fuego verde que se ve en el videoclip. A Shakira no le gustó lo que le habían mandado los diseñadores de Sony y sus hijos hicieron una nueva versión en su Ipad. Milan le dijo que tenía que hacer algo con Bizarrap porque era "el Dios argentino" y de un momento a otro se produjo la colaboración en la ya famosa 'Sesion 53'.

Asegura que hoy en día se basta a sí misma. "Cuando una mujer hace frente a los embates de la vida sale fortalecida y desarrolla músculos emocionales. Tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona. Este es el resultado de vivir un duelo, aceptarlo y entenderlo. Hay que tolerar la frustración. Hay sueños que se rompen y hay que coger los pedazos del suelo y volverte a reconstruir. Estoy lista para el próximo 'round'", bromea.

Shakira, víctima del conocido como 'síndrome del impostor'

La estrella mundial no duda en confesar una patología que la persigue desde hace tiempo. "Sufro levemente del síndrome del impostor y no me creo que soy tan hábil y talentosa de lo que dicen que soy. Esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy. Tengo una deuda conmigo que quiero comprobar. Imaginaba que a mi edad estaría en una finca criando pollos, ordeñando vacas y viendo crear a mis hijos", afirma en la entrevista.

La psicóloga Lara Ferrero califica la postura de Shakira como 'facturoterapia'. "Facturar y hacer música para superar un momento difícil".