Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan
Jenny Llada fue una de las mejores amigas de Lina Morgan y una de las personas que más sabe que la gran actriz. Hoy, justo cuando se cumplen 10 años de su muerte la recordamos. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!
El fallecimiento de Lina Morgan significó la pérdida de una figura que supo conquistar al público con su humor y carisma en los escenarios.
Su ausencia dejó un vacío en el mundo del espectáculo y en el corazón de quienes disfrutaban de su talento. Sin embargo, además de las risas, también se llevó consigo muchos secretos.
A una década de su muerte, siguen existiendo numerosas dudas sobre aspectos desconocidos de su vida personal y el verdadero alcance de su legado artístico.
Para intentar resolver estas incógnitas, nos visita una de las personas que mejor la conoció: su amiga Jenny Llada. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!
