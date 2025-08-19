Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan

El fallecimiento de Lina Morgan significó la pérdida de una figura que supo conquistar al público con su humor y carisma en los escenarios.

Su ausencia dejó un vacío en el mundo del espectáculo y en el corazón de quienes disfrutaban de su talento. Sin embargo, además de las risas, también se llevó consigo muchos secretos.

A una década de su muerte, siguen existiendo numerosas dudas sobre aspectos desconocidos de su vida personal y el verdadero alcance de su legado artístico.

Para intentar resolver estas incógnitas, nos visita una de las personas que mejor la conoció: su amiga Jenny Llada. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!