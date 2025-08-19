Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan

Jenny Llada fue una de las mejores amigas de Lina Morgan y una de las personas que más sabe que la gran actriz. Hoy, justo cuando se cumplen 10 años de su muerte la recordamos. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

El fallecimiento de Lina Morgan significó la pérdida de una figura que supo conquistar al público con su humor y carisma en los escenarios.

Su ausencia dejó un vacío en el mundo del espectáculo y en el corazón de quienes disfrutaban de su talento. Sin embargo, además de las risas, también se llevó consigo muchos secretos.

A una década de su muerte, siguen existiendo numerosas dudas sobre aspectos desconocidos de su vida personal y el verdadero alcance de su legado artístico.

Para intentar resolver estas incógnitas, nos visita una de las personas que mejor la conoció: su amiga Jenny Llada. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Jenny Llada para recordar a la gran Lina Morgan

La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta

La suerte se le pone de cara a Sergio y comparte su alegría en el plató de La ruleta

Joaquín Padilla confiesa uno de sus mayores despistes

Joaquín Padilla confiesa uno de sus mayores despistes

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes
MEJORES MOMENTOS | 19 DE AGOSTO

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

El Dr. Fuertes sobre Sánchez
PEDRO SÁNCHEZ

¿Ser presidente pasa factura? Analizamos los gestos de Sánchez en su última aparición: "Podría tener un trastorno de ansiedad"

Flamenquines con puré de patata, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Plato típico cordobés: Flamenquines con Puré de Patata de Karlos Arguiñano

Para que los flamenquines salgan bien es importante que los filetes sean muy finos. Para ello hay que espalmar la carne, es decir, golpearla con un mazo para que quede más fina.

Paco Castañares,
INCENDIOS

¿Por qué es tan difícil controlar los incendios? Hablamos con el exdirector de Medioambiente de Extremadura: "los incendios son inapagables"

La cantidad de hectáreas quemadas durante estos últimos días ponen en jaque al sistema de extinción de incendios. ¿Faltan medios para apagar los fuegos? ¿hace falta invertir en prevención?

"Una auténtica maravilla", así es la ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano prepara una receta veraniega: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún

Ana Isabel

Ana Isabel relata cómo vivió su madre el desalojo por el fuego: "Cogió la urna con las cenizas de mi padre"

Serafin Giraldo sobre el dispositivo de seguridad de Sánchez

Un inspector jefe de Policía analiza el dispositivo de seguridad de la visita de Pedro Sánchez a Cáceres

Publicidad