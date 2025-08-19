Viajar a Galicia se está volviendo un negocio tras los incendios: "Fue una situación muy agobiante"

El tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia llevan seis días suspendido como consecuencia de los incendios que están afectando a media España.

Como consecuencia de la cancelación de los trenes ya son 33.000 viajeros los afectados que ahora mismo solo cuentan con dos opciones para volver a sus casas: avión o coche.

De la necesidad de unos, otros están haciendo negocio y es que los precios de los vuelos se están poniendo imposibles. Carlota, tuvo que pagar un billete a Santiago por más de 300 euros.

"En el avión que cogí yo la última plaza que quedaba era en business", cuenta. "Fue una situación muy agobiante. Hasta dentro de cuatro días no había buses", añade María, otra damnificada.