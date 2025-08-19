INCENDIOS
Viajar a Galicia se está volviendo un negocio tras los incendios: "Fue una situación muy agobiante"
Los incendios que asolan España y en concreto, Galicia y alrededores, están haciendo imposible que el tren haga sus recorridos diarios. Un auténtico calvario para aquellos que quieren volver a sus casas ya que el resto de alternativas se están poniendo carísimas.
Publicidad
El tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia llevan seis días suspendido como consecuencia de los incendios que están afectando a media España.
Como consecuencia de la cancelación de los trenes ya son 33.000 viajeros los afectados que ahora mismo solo cuentan con dos opciones para volver a sus casas: avión o coche.
De la necesidad de unos, otros están haciendo negocio y es que los precios de los vuelos se están poniendo imposibles. Carlota, tuvo que pagar un billete a Santiago por más de 300 euros.
Más Noticias
- Antonia tiene 92 años y conduce todo los días: "El saber conducir y que te guste no tiene límites de edad"
- Yaiza Cumelles y la dificultad de encontrar trabajo tras superar un cáncer: "Tenían miedo por si iba a coger una baja"
- Daniel Hilton quiere ser el Ken español: "Desde que yo recuerdo he sufrido críticas. Me hago 50 intervenciones anuales"
"En el avión que cogí yo la última plaza que quedaba era en business", cuenta. "Fue una situación muy agobiante. Hasta dentro de cuatro días no había buses", añade María, otra damnificada.
Publicidad