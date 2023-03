El legado de Laura Boyer sobre Isabel Preysler: "Es hiperposesiva, fría y calculadora. No cuidó a mi padre"

Dos semanas antes de fallecer, la hija de Miguel Boyer hizo llegar a la revista Semana un escrito, una especie de carta abierta que quería ver publicada. Al final, según cuentan en la revista, ambas partes consideraron que era mejor realizar una entrevista en la que poder desarrollar sus pensamientos. Laura solo puso una condición: “No quiero dar pena”. El pasado viernes 24 de febrero, cuando se produjo su fallecimiento, en la revista entendieron que ella sabía cuál era su situación y quería dejar su testimonio antes de irse.

"Isabel alejó a mi padre de nosotros. Llegué a odiarla"

En la entrevista, Laura se muestra muy dura con Isabel Preysler, la que fuera esposa de su padre Miguel Boyer: "He tenido relación con Isabel, pero con muchísima hipocresía. Para mí, Isabel es una persona hiperposesiva, que alejó a mi padre de nosotros.

En mi opinión ella no cuidó nada a mi padre, le puso un montón de gente para cuidarle, pero ella no le cuidó. Isabel es una mujer fría, muy fría, muy calculadora. Mientras mi padre vivía a Isabel solo la tenía como una enemiga, a raíz de que mi padre muriera llegué a odiarla". Sin duda esas palabras habrán supuesto un duro golpe para la Preysler que ahora mismo vive un momento feliz preparando la boda de su hija Tamara.

La herencia de Miguel Boyer

Otro de los aspectos destacados de la entrevista es lo relativo a la herencia de Miguel Boyer. A ese respecto Laura asegura que "con la herencia de mi padre hubo cero problemas. Renuncié a ella. Solo me pedían dinero. Isabel me daba unas guías de Madrid y un busto que pesaba más de lo que valía, así que entre el gasto de llevármelo y los gastos médicos que me reclamaban, decidí ir a un notario y firmar la renuncia".

La distante relación con su hermanastra Ana

En la entrevista, Laura también confirma que la relación con Ana Boyer, hija de Miguel Boyer e Isabel Preysler, era casi inexistente: "Tengo el teléfono de Ana, pero no lo uso. La última vez que hablamos fue por la herencia de mi padre. Hablamos poco pero se puso de parte de su madre. Cuando era pequeña yo le regalaba juguetes, pero les hacía poco caso. Su madre le comía el coco. Ana nunca ha sido tan simpática como sus hermanos. El resto de los hijos de Isabel Preysler se han portado conmigo maravillosamente. Con Tamara tuve una buena relación, ya que la he visto desde pequeña".