La joven que asegura haber sido violada por Achraf Hakimi: "Me besó la boca y los pechos aunque le dije que no"

La joven de 24 años que denuncia haber sido violada por el jugador de fútbol, Achraf Hakimi, asegura que se ha consumado la violación y que el deportista la retuvo en su casa. "Me besó la boca, me levantó la camiseta y me besó los pechos aunque le dije que no", ha manifestado la chica ante la Policía de París.

En su declaración, a la que tuvo acceso el programa Espejo Público, la joven relata que llevaban un tiempo hablando por una red social, que la invitó a su casa y decidió ir de forma voluntaria. "Cogí un VTC que él mismo me pidió y una vez en su casa las cosas empezaron a salirse de control. A pesar de que le dije que no una y otra vez, consumó la violación", asegura.

Continuando el relato de la supuesta agredida, la chica indicó que consiguió escapar. "Conseguí liberarme de él empujándole con el pie. Una vez liberada, le envié un mensaje a un amigo, que finalmente vino a buscarme", relata.

Los hechos habrían tenido lugar cuando la mujer del jugador, la actriz Hiba Abouk, y sus dos hijos, se encontraban de viaje. El domingo decidió, la supuesta víctima decidió personarse en comisaría para denunciar lo ocurrido, aunque no quiso presentar denuncia, por lo que la Fiscalía se ha hecho cargo del caso, solo con el informe médico.

El club mantiene su silencio

Tras conocerse los hechos, todavía no hay ninguna reacción del club del que forma parte el deportista y estarían esperando a ver cómo evoluciona la situación.

Por su parte, el entorno del jugador niega las acusaciones y, según el diario Marca, está muy tranquilo y seguro de su inocencia.