Capítulo 374
Fina suplica por su vida: Santiago regresa con sed de venganza
El agresor irrumpe en casa de Fina tras fugarse de prisión durante un permiso.
Fina ha vivido hoy uno de los episodios más aterradores desde su agresión: Santiago ha regresado. El hombre que estuvo en prisión por intentar violarla se ha presentado en su casa tras aprovechar un permiso penitenciario para asistir al entierro de su abuela… y no volver.
Fina, al oír ruidos, ha preguntado: “¿Hay alguien ahí?” y ha visto cómo Santiago aparecía: “¿No te alegras de verme? Por qué yo a ti sí”, le ha soltado con una calma escalofriante. Ella ha intentado huir, pero él la ha sujetado y la tensión ha estallado: “Primero voy a empezar por lo que dejamos a medias la última vez que nos vimos”, ha dicho mientras la amenazaba con violencia.
La joven ha intentado razonar: “Te prometo que, si te vas, no le voy a decir a nadie que te he visto”, pero Santiago ha dejado claro que no tenía intención de marcharse: “Acabaré en el infierno, pero te juro que te voy a arrastrar conmigo”.
¿Qué va a pasar con ella? ¿Le hará algo? ¿Lo descubrirá Marta?
