Yaiza Cumelles y la dificultad de encontrar trabajo tras superar un cáncer: "Tenían miedo por si iba a coger una baja"

Yaiza está viviendo una auténtica pesadilla tras superar un cáncer por el que estuvo sin trabajar durante seis años. Ahora, tiene que mentir en las entrevistas de trabajo para que la contraten.

Al principio era sincera contando que los huecos en su currículum se trataban a que estuvo años luchando contra la enfermedad pero al ver que no la contrataban empezó a mentir con su experiencia.

"La primera barrera que me encontré al buscar trabajo es que yo no podía hacer el mismo trabajo que hacía antes", cuenta, "En la primera entrevista me preguntaron qué había hecho en estos últimos 5 años".

Sin embargo, para poder volver al mercado laboral de la manera más estable posible Yaiza ha tenido que hacerse autónoma e irse a su pueblo a vivir. ¡Dale al play!