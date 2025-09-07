Una primicia, la soltería y los fracasos sexuales en la visita de Bertín y Alejandra Osborne en Emparejados

Los invitados de Emparejados hanasegurado ser unos disfrutones y lo han dejado patente en su paso por el programa. Bertín Osborne ha comenzado la entrevista con mucha fuerza dando una exclusiva en el plató “me he hecho la vasectomía” ha afirmado el presentador de Canal Sur.

La soltería ha sido el primer tema que han querido tratar en la entrevista, Bertín ha confesado “estar muy bien y disfrutando mucho y junto a su hija, ha hecho un alegato de las ventajas de estar soltero. Joaquín por su parte ha relatado lasmanías de Susana Saborido que le obligan a dormir desnudo.

Uno de los inconvenientes de tener pareja según el invitado de Emparejados es que “uno ya tiene muchas rutinas”, a lo que su hija Alejandra puntualizaba como “manías”. La que menos soporta la mayor del clan Osborne es la obsesión por el orden de su padre. Una manía que Bertín Osborne ha defendido a capa y espada en el programa.

La pirámide del picante ha puesto a prueba los secretos mejor guardados de Joaquín y Susana y los de Bertín y Alejandra. El cantante ha sido capaz de comer picante por no desvelar que expareja de su hija es la que peor le ha caído mientras que Susana y Joaquín han tenido que revelarcon qué famoso les gustaría hacer un trío.

El momento cumbre de La pirámide del picante ha sido el postre, en el que tenían que contar su peor experiencia sexual. Joaquín Sánchez se ha liado la manta a la cabeza y a relatado una divertida anécdota que le ocurrió con los geles sexuales de frío y calor en unas vacaciones junto a Susana Saborido.

Tras conocer jugosas confesiones en La pirámide del picante ha llegado el ¿Quién es quién? de la mano de Almudena Cid. En esta ocasión, la persona protagonista ha sido María José Suárez.

En el juego las parejas formadas por Joaquín y Susana y la compuesta por Alejandra y Bertín han tenido que adivinar que relación tenían diversas personas con la sevillana. Entre las candidatas ha destacado la madre de María José Suárez que no ha tenido pudor en revelar cómo fue la llegada de Álvaro Muñoz Escassi a sus vidas.

El momento más divertido del ¿Quién es quién? lo ha protagonizado Bertín Osborne al descubrir la belleza de una de las supuestas vecinas de María José Suárez. “Pero María José, ¿cómo no me has llamado para ir a tu casa?”

La última sección del programa ha sido la presentada por Anna Simón en la que buscan el amor entre dos pretendientas del púbico y un soltero. En el ¿Beso o cobra? David ha elegido a Nadia para enfrentarse a la parte final en la que pueden ganar 6.000 euros y un viaje a Punta Cana, puede haber una traición en la que se lleve todo el dinero el que elige cobra ose pueden ir sin nada si ambos tienen cobra como opción.

La pareja parecía tener mucha química, pero no todo ha salido cómo los padrinos esperaban y uno de ellos ha elegido cobra traicionando al otro. ¿Quién habrá sido el traidor?

Un programa con mucho humor, confidencias y anécdotas el protagonizado por Bertín Osborne y Alejandra en Emparejados.