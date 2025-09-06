Joaquín, sobre las manías de Susana Saborido en la cama: “No tengo más remedio que dormir desnudo”

Joaquín Sánchez quiere saber de primera mano cuales son las ventajas de la soltería, “todas”, han confirmado a la vez Bertín y Alejandra Osborne.

Padre e hija defienden la soltería a capa y espada. “Cuando uno cumple años tiene una cantidad de pautas personales, que mejor soltero”. Bertín Osborne ha explicado cómo le gusta dormir.

Ante el relato del invitado, Susana Saborido ha confesado que “yo me pongo la manta eléctrica, el sueño radiante…”, unas manías ante las que Joaquín ha tenido que salir al quite, “lo mío no son manías, yo no tengo más remedio que dormir desnudo”.