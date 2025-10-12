“Me habéis roto el corazón”: la indignación de Susana Saborido ante la decisión de Alba y Sergio

La joven de 29 años que actualmente es profesora de pádel ha venido a encontrar el amor en Emparejados. Alba ha confesado que lleva tres años soltera porque es muy exigente.

Sergio Almarcha es el primer candidato de Alba. El madrileño de 31 años es fotógrafo de moda. Es el candidato de la grada Rosa apadrinado por Joaquín y Susana.

Uru es el candidato de la grada azul. Es de Zaragoza y tiene 36 años, se dedica a gestionar la empresa de su padre y forma parte de una ONG que hace musicales benéficos.

Alba ha decidido enfrentarse al Beso o cobra con Sergio, “desde que ha bajado he visto que tiene una sonrisa muy bonita” ha asegurado la candidata en busca del amor.

Sergio en su alegato le ha dedicado unas bonitas palabras a Alba, “me encantaría irme de viaje contigo y me gusta mucho mirarte, es raro encontrar una especia de alma gemela”. Por su parte Alba ha confesado “sentirse a gusto” al mirar a Sergio.

Los dos jóvenes han elegido Cobra en su decisión, Alba ha asegurado que no tenia la conexión que buscaba y ha sentido que Sergio estaba fingiendo. Una decisión que les ha hecho irse a casa con las manos vacías.