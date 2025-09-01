Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El sábado a las 22:00 horas

La reflexión de Bertín Osborne en Emparejados: “La valía de un hombre se mide por la cantidad de tiempo que puede vivir solo”

El presentador será el primer invitado de Emparejados, Bertín se sentará junto a su hija mayor, Alejandra, para protagonizar una divertida charla con Joaquín y Susana.

La reflexión de Bertín Osborne en Emparejados

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Emparejados comienza con una pareja de altura, Bertín Osborne y Alejandra Ortiz llegan al programa con muchas ganas de disfrutar.

Bertín Osborne y Alejandra, en Emparejados

El amor es uno de los temas en los que profundizan padre e hija y Bertín da sus motivos sobre su actual situación sentimental y decide dejar una profunda reflexión en el programa, “la valía de un hombre se mide por la cantidad de tiempo que puede vivir solo”, ha dicho el invitado.

No te pierdas un programa lleno de humor, confidencias y anécdotas protagonizado por Bertín Osborne y Alejandra Ortiz, el sábado a las 22:00 horas en Emparejados.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

La reflexión de Bertín Osborne en Emparejados

La reflexión de Bertín Osborne en Emparejados: “La valía de un hombre se mide por la cantidad de tiempo que puede vivir solo”

Juan Fernández-Miranda

El nuevo colaborador de Espejo Público, sobre Pedro Sánchez: "Es difícil que pueda agotar el mandato"

Dietas detox

Peligros y mitos de las dietas detox: "Cuando te pasas de la raya, lo bueno se vuelve malo"

Bertín Osborne y Alejandra, en Emparejados
A las 22.00 horas

¿Se está mejor soltero o en pareja? Bertín Osborne y Alejandra, su hija mayor, el sábado en Emparejados

pablo
Repasamos

Lágrimas, reencuentros y abrazos: revive los momentos más emocionantes que han marcado YAS Verano

Sergio y Andrea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

Sergio duda en el último instante y recuerda a un error histórico en Atrapa un millón

La tensión se apoderó del plató cuando Sergio, junto a su hija Andrea, estuvo a punto de cambiar su apuesta en los últimos segundos. Con 50.000 euros en juego, el recuerdo de Remedios Cervantes sobrevoló el ambiente.

Mari Pili y Bea, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

Mari Pili y Bea rompen los esquemas en Atrapa un millón: aciertan antes de que empiece el tiempo

Las primas protagonizaron uno de los momentos más sorprendentes del concurso al colocar los 225.000 euros en la respuesta correcta sin que el presentador hubiera terminado de leer la pregunta.

Ángel y Esperanza, concursantes de Atrapa un millón

Ángel y Esperanza sueñan con impulsar la terapia asistida con animales gracias a su paso por Atrapa un millón

¡Se ha puesto de moda! Ensalada de tomate y burratina con pesto, de Karlos Arguiñano

Cinco recetas vegetarianas de Karlos Arguiñano, rápidas y fáciles de hacer, para despedir el verano

Victoria de Marichalar, en Emparejados

“Victoria de Marichalar se fue de viaje con su ex”: Emparejados, el próximo sábado nueva temporada en Antena 3

Publicidad