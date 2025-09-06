Antena 3 LogoAntena3
Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío

El matrimonio ha desvelado con qué famoso les gustaría hacer un trío a cada uno, pero ¿serán capaces de ponerse de acuerdo con quién lo harían los dos?

Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín ha contado sin filtros el motivo por el que tiene que dormir desnudo junto a Susana Saborido pero en la Pirámide del picante se ha tenido que enfrentar a preguntas más comprometidas.

Joaquín, sobre las manías de Susana Saborido en la cama

La segunda pregunta de la pirámide del picante ha sido para Joaquín y Susana. Alejandra y Bertín les han preguntado “¿con qué famoso les gustaría hacer un trío?”.

Susana Saborido le ha leído el pensamiento a Joaquín, “no me digas Jennifer López”, le recriminaba su mujer. “Si que cada vez está mejor”, ha defendido su propuesta el presentador de Emparejados.

Susana Saborido ha confesado que “yo lo haría con Jason Momoa y sus pelos ahí”, una propuesta que a Joaquín no le ha acabado de convencer, “eso tiene mucho pelo, terminaríamos los tres...”.

La pareja tiene que ponerse de acuerdo con el famoso con el que harían el trío, ¿conseguirán Susana y Joaquín llegar a un acuerdo?

Lady Gaga pone el ritmo a El Hormiguero con ‘Zombieboy’: así es el baile oficial de la nueva temporada

