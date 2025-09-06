Bertín Osborne, encandilado con la supuesta vecina de María José Suárez: “¿Cómo no me has llamado para ir a tu casa?”

Tras descubrir que Pepita era la madre de María José Suárez en el ¿Quién es quién?, Almudena Cid les ha propuesto dos nuevas personas de las que una de ellas es vecina de la modelo.

Al entrar Sole al plató con un impresionante vestido rojo, Bertín Osborne no ha podido contenerse y le ha hecho una pregunta a María José Suárez, “¿Cómo no me has llamado para ir a tu casa?”, se preguntaba el invitado de Emparejados.

Una frase que ha desatado las risas en el plató. La modelo lo tenía claro, “te juro que pensaba que iba a decir algo Bertín, anímate ahora a venir a hacerme un arroz a casa”, le ha propuesto María José Suárez al presentador.