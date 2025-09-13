Antena 3 LogoAntena3
Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

La actriz ha relatado su desastroso encuentro sexual con el actor de Reino Unido en el que Loles León acabó cayéndose por unas escaleras.

Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Carmen Pardo
Publicado:

Ante la pregunta de quién es la persona más famosa a la que habéis rechazado, Loles León y Bibiana Fernández no han tenido reparos en contestar. La modelo se ha sincerado, “yo soy muy facilona, yo siempre digo sí”, ha asegurado Bibiana.

La confesión de Loles León: “Yo llevo 19 años sin nadie, soy muy ligona sin penetración”

Por su parte, Loles León se considera más interesada, “yo me caí por la escalara por rechazar a Jeremy Irons”, ha asegurado la actriz que ha contado que iba a hacer un trío con el actor.

Bibiana Fernández se ríe de la anécdota de su amiga a la que Loles defino como un “coito interruptus”.

La presentadora de Emparejados ha dado su opinión al ver la foto que su hija Salma le hizo a Joaquín nada más salir de la ducha.

La presentadora de Emparejados ha dejado a todos atónitos al mostrar la foto más sexy que tiene en su teléfono móvil.

