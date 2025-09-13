Loles León desvela el famoso al que rechazó: “Tuve un coito interruptus con Jeremy Irons”

Ante la pregunta de quién es la persona más famosa a la que habéis rechazado, Loles León y Bibiana Fernández no han tenido reparos en contestar. La modelo se ha sincerado, “yo soy muy facilona, yo siempre digo sí”, ha asegurado Bibiana.

Por su parte, Loles León se considera más interesada, “yo me caí por la escalara por rechazar a Jeremy Irons”, ha asegurado la actriz que ha contado que iba a hacer un trío con el actor.

Bibiana Fernández se ríe de la anécdota de su amiga a la que Loles defino como un “coito interruptus”.