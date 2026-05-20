Vuelve a ver la entrevista completa a Pedro Alonso y Begoña Vargas en El Hormiguero

La visita conjunta de PedroAlonso y Begoña Vargas a El Hormiguero ha estado llena de anécdotas y reflexiones sobre su trabajo como intérpretes. Los dos han demostrado una gran conexión durante toda la entrevista.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el sorprendente cambio físico del intérprete. Pedro ha hablado del motivo de su nuevo look y ha comentado que estos 'bandazos' son muy típicos en el mundo de la interpretación.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado a los invitados por las anécdotas más surrealistas que hayan vivido por culpa de la fama. Pedro ha tomado la palabra y ha hablado sobre algunas de las cosas más "heavies" que le han sucedido.

Además, también ha habido tiempo de conocer la faceta más artística de Begoña. Tras un breve ensayo con el presentador, la actriz ha demostrado tener una voz impresionante.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas