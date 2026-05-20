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EN EL HORMIGUERO

Begoña Vargas emociona cantando en directo 'El lado oscuro' de Jarabe de Palo

Durante su visita a El Hormiguero, Begoña Vargas ha demostrado que no solo se le da bien actuar y, en directo, ha puesto voz al tema 'El lado oscuro' de Jarabe de Palo.

Begoña Vargas canta en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La trayectoria de Begoña Vargas en el mundo de la interpretación ha dejado a su paso una buena lista de éxitos. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para la actriz y ha revelado en su visita a El Hormiguero que ya se ha sumado al mundo de la música.

Con un EP grabado, titulado 'Lunar', Vargas está construyendo una prometedora carrera en lo que explica que ha sido su pasión desde niña. Tal es su devoción por este arte que, a pesar de solo haber ensayado una vez, ha querido cantar junto a Pablo Motos 'El lado oscuro' de Jarabe de Palo.

Con el presentador a la guitarra, la cantante y actriz ha emocionado a los allí presentes. Un precioso instante que ha evocado a una de las figuras más importantes en la historia de la música patria.

Dale play al vídeo de arriba y disfruta de este pequeño concierto en directo.

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