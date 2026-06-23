Disfruta de la entrevista completa a RoRo en El Hormiguero

La presencia de RoRo en El Hormiguero ha permitido conocer más de cerca a una de las influencers más seguidas de internet. Durante la entrevista, ha repasado su trayectoria, ha revelado cómo lleva la preparación para La Velada de Ibai y ha contado algunas de las experiencias que ha vivido gracias a su éxito digital.

Lo primero de lo que han hablado, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre sus famosos vídeos de cocina. La invitada ha dicho que le encantan los procesos y que, para ella, entrar en la cocina es su mejor terapia.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus inicios preparando recetas. RoRo ha contado que lleva entre fogones desde los 12 años y que fue a esa edad a la que se "independizó culinariamente".

Además, también ha revelado cómo ha sido su exigente entrenamiento con los monjes Shaolin de cara a La Velada. La influencer ha contado cómo es un día a día en el legendario templo y ha enumerado todo lo que ha aprendido ahí.

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