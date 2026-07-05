¿Posible concursante de Tu cara me suena 14? Así imita Pepa Romero a Shakira

Pepa Romero ha sido la invitada de la primera semifinal de Tu cara me suena 13 y nos ha sorprendido a todos imitando a Marisol, una artista que, según ella “forma parte de su historia”. Desde que era pequeña, cantaba sus canciones.

En el programa, Pepa Romero tuvo la oportunidad de reencontrarse con Àngel Llàcer, con el que hace unos meses protagonizó un momento mágico cantando en el plató de Y ahora Sonsoles ‘Se me olvidó otra vez’.

La periodista también nos ha confesado que le encantaría volver al programa como concursante oficial, ya que hay varios artistas a los que se ve capaz de imitar. ¡Incluso nos ha hecho una demostración! ¡Escucha todo lo que nos ha contado Pepa Romero en exclusiva dándole al play al vídeo de arriba!

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