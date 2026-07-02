¡Espectacular! La increíble remontada de Quim Gutiérrez a Antonio Resines en el juego de Trancas y Barrancas

Antonio Resines y Quim Gutiérrez nos han contado cómo ha sido el rodaje de su nueva película. En una divertida entrevista con Pablo Motos, los actores nos han detallado todas las anécdotas que les han marcado grabando juntos.

Trancas y Barrancas han retado a Resines y Quim Gutiérrez con su juego "Pelinóminos". Las hormigas le han propuesto sinónimos de nombres de películas y los actores han tenido que averiguar cuál es el nombre real.

Aunque el reto ha comenzado con Resines en cabeza, Quim le ha remontado arrasando por completo y terminando con tres puntos de ventaja. ¡Dale al play para revivir este momentazo!

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