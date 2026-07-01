Disfruta de la entrevista completa a Antonio Resines y Quim Gutiérrez en El Hormiguero

Antonio Resines y Quim Gutiérrez han puesto el broche de oro a la temporada de El Hormiguero como últimos invitados del curso. Los actores han protagonizado una entrevista llena de humor, anécdotas y buenos momentos para despedir una nueva etapa del programa.

Antes de comenzar con la entrevista, el presentador le ha hecho entrega a Antonio de la tarjeta que le acredita como invitado platino. Pese a ser uno de los invitados más queridos e incluso colaborador del programa, no había alcanzado todavía las diez visitas.

Tras esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer por qué conocen al veterano actor como "el Will Smith español". El intérprete ha revelado cómo fue su experiencia en los boy scout y en el equipo de rugby.

Además, también ha habido tiempo para hablar sobre el lado más revoltoso de los invitados. Antonio y Quim han contado cuáles han sido las mayores travesuras que han hecho cuando eran pequeños.

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