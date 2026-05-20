Las anécdotas más locas de Pedro Alonso: "Tengo bastantes muy heavies"

Pedro Alonso y Begoña Vargas han llegado juntos a El Hormiguero para compartir una entrevista marcada por la complicidad y el buen ambiente. Ambos actores han hablado de sus proyectos y han dejado momentos muy cercanos y espontáneos.

En este momento, Pablo Motos ha hecho una profunda reflexión sobre la fama alegando que no todo es tan bonito como la gente cree y Pedro ha tomado la palabra asegurando que ha vivido cosas "muy locas" por ser una persona reconocible.

"La fama cuesta", ha dicho el actor antes de contar cómo Erdoğan, el presidente de Turquía le 'persiguió' para hacerse una foto con él o el golpe de humildad que se llevó rodando en Galicia. ¡No te lo pierdas!

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