A las 22.00 horas
3 artistas por equipo y solo uno continuará: el próximo sábado, el Asalto final de La Voz Kids
Por primera vez, el público decidirá qué talent de cada equipo llega a la Semifinal de La Voz Kids.
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Tras dos intensas noches de Asaltos, los coaches ya tienen a dos de sus talents en la Semifinal de La Voz Kids. Pero cada uno ha dejado a tres pequeños en la Zona de peligro, quienes tendrán una última oportunidad para avanzar en el Asalto final.
El próximo sábado, a las 22.00 horas, pasa el último tren para doce niños. Hay tres artistas por equipo, y solo uno de cada pasará a la Semifinal. Además, los coaches y asesores no podrán decidir nada, pues por primera vez, el público decidirá quiénes avanzan.
La emoción está servida, y para nuestros coaches no será una noche plácida. El próximo sábado, no te pierdas el Asalto final de La Voz Kids en Antena 3.
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