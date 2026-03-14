José Yélamo se convierte en el primer finalista de El Desafío tras una noche llena de emociones

La primera semifinal de El Desafío ha estado cargada de emoción y retos insuperables por parte de los ocho valientes concursantes. Eva Soriano ha arrancado la gala con una flamante coreografía de sincronizada realizada a la perfección por la humorista.

Los nervios los ha puesto María José Campanario al volante. La concursante ha llegado a tener taquicardias en su desafío de conducción en el que ha conseguido realizar una increíble maniobra marcha atrás.

La tensión ha llegado a su punto máximo con el reto de Daniel Illescas. El influencer ha tenido que hacer un cubo de Rubik mientras se encontraba en apnea dentro del tanque de agua.

Patricia Conde se ha puesto a las cuerdas de la guitarra como chica Bond. La presentadora no ha conseguido afinar a la perfección las notas, pero ha deslumbrado con su actitud ante el instrumento.

Jessica Goicoechea ha tenido un reto de puntería, a pesar de conseguir a la primera la primera parte del desafío, la segunda diana se le ha atragantado un poco a la influencer.

José Yélamo ha sufrido de forma descomunal en el desafío de escapismo más complicado de la historia del programa. El presentador ha tirado de pundonor y ha conseguido superarlo a pesar de la pesadilla en la que se ha convertido la prueba.

Eduardo Navarrete se ha subido a las telas para deslumbrar con un mágico baile ante la presencia de su madre y abuela en el plató de El Desafío.

Willy Bárcenas ha resurgido tras varios programas sin lograr su desafío. El cantante ha conseguido realizar un asombroso número de funambulismo entre llamas.

Una noche llena de emociones en la que Daniel Illescas ha decidido compartir su premio como ganador con Willy Bárcenas tras empatar al sumar los puntos del jurado.