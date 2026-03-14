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Crónica | Primera semifinal

José Yélamo se convierte en el primer finalista de El Desafío tras una noche llena de emociones

El presentador ha conseguido encabezar el ranking general tras recibir los puntos de Juan del Val al pulsar su botón de la injusticia. José Yélamo se ha convertido en el primer finalista de El Desafío.

José Yélamo se convierte en el primer finalista de El Desafío tras una noche llena de emociones

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Carmen Pardo
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La primera semifinal de El Desafío ha estado cargada de emoción y retos insuperables por parte de los ocho valientes concursantes. Eva Soriano ha arrancado la gala con una flamante coreografía de sincronizada realizada a la perfección por la humorista.

Los nervios los ha puesto María José Campanario al volante. La concursante ha llegado a tener taquicardias en su desafío de conducción en el que ha conseguido realizar una increíble maniobra marcha atrás.

La tensión ha llegado a su punto máximo con el reto de Daniel Illescas. El influencer ha tenido que hacer un cubo de Rubik mientras se encontraba en apnea dentro del tanque de agua.

La heroicidad de Daniel Illescas al resolver el cubo de Rubik en 2:03 minutos en apnea

Patricia Conde se ha puesto a las cuerdas de la guitarra como chica Bond. La presentadora no ha conseguido afinar a la perfección las notas, pero ha deslumbrado con su actitud ante el instrumento.

Jessica Goicoechea ha tenido un reto de puntería, a pesar de conseguir a la primera la primera parte del desafío, la segunda diana se le ha atragantado un poco a la influencer.

José Yélamo ha sufrido de forma descomunal en el desafío de escapismo más complicado de la historia del programa. El presentador ha tirado de pundonor y ha conseguido superarlo a pesar de la pesadilla en la que se ha convertido la prueba.

La pesadilla de José Yélamo en la prueba más dura de escapismo

Eduardo Navarrete se ha subido a las telas para deslumbrar con un mágico baile ante la presencia de su madre y abuela en el plató de El Desafío.

Willy Bárcenas ha resurgido tras varios programas sin lograr su desafío. El cantante ha conseguido realizar un asombroso número de funambulismo entre llamas.

El renacer de Willy Bárcenas en un increíble desafío de funambulismo en llamas

Una noche llena de emociones en la que Daniel Illescas ha decidido compartir su premio como ganador con Willy Bárcenas tras empatar al sumar los puntos del jurado.

El alegato de Patricia Conde a favor de sus compañero

El alegato de Patricia Conde a favor de sus compañeros: “Que afortunada soy de disfrutar del programa”

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El renacer de Willy Bárcenas en un increíble desafío de funambulismo en llamas
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La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea
Retos | Primera semifinal

La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea

La pesadilla de José Yélamo en la prueba más dura de escapismo
Retos | Primera semifinal

La pesadilla de José Yélamo en la prueba más dura de escapismo de El Desafío

Con grilletes en las muñecas y la cabeza enterrada en arena, Yélamo se enfrenta a uno de los desafíos más complejos del programa.

La heroína Jessica Goicoechea en busca de la diana en El Desafío
Retos | Primera semifinal

La guerrera Jessica Goicoechea, en busca de la diana en El Desafío

La modelo es una de las candidatas para entrar en la final, para ello ha tenido que afinar la puntería en la primera semifinal de El Desafío.

Patricia Conde deslumbra con la guitarra como chica Bond

Patricia Conde enamora con la guitarra como chica Bond

La heroicidad de Daniel Illescas al resolver el cubo de Rubik en 2:03 minutos en apnea

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María José Campanario entra en pánico al volante: “Tengo taquicardias”

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