Patricia Conde enamora con la guitarra como chica Bond

A tan solo un punto del liderato, Patricia Conde se ha enfrentado a una prueba que es más complicada de lo que parece, durante los ensayos ha confesado que carece de “oído musical”.

Patricia se ha colocado en la segunda posición de la clasificación a base de esfuerzo y de pruebas espectaculares. En esta primera semifinal ha tenido que coger la guitarra para interpretar Goldfinger de las películas de James Bond.

La prueba ha resultado muy complicada para la concursante, quien ha lucido un espectacular vestido en sintonía con la elegante canción.

“Ha salido mal” ha concluido Juan del Val en su veredicto. A pesar del esfuerzo de Patricia Conde, durante la canción, el seguimiento de la guitarra no ha sido perfecto, lo que ha dejado al jurado con mal sabor de boca a pesar del trabajo realizado en los ensayos.