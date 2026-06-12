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Avance exclusivo de La Voz Kids: la apuesta más arriesgada en la última noche de Audiciones

Esta talent se atreve con una canción de Rocío Dúrcal en una noche donde ya casi no quedan plazas disponibles.

Edurne, coach de La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids llegan a su final mañana y cada actuación puede ser decisiva. Deyerid será una de las últimas talents en intentar conseguir un hueco en los equipos con una propuesta muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora.

La recta final de las Audiciones ya está aquí y los coaches apenas disponen de plazas libres, de hecho, Orozco arrancará la gala con el equipo cerrado. Con los equipos prácticamente completos, los talents tendrán una única oportunidad para convencer a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne de que merecen seguir en la competición.

Entre ellos estará Deyerid, una joven artista que apostará por una actuación muy especial. La talent llevará al escenario una canción de Rocío Dúrcal y se convertirá en una de las pocas voces que han apostado por el género ranchero en esta edición de La Voz Kids.

Una propuesta diferente, llena de personalidad y emoción, que promete sorprender a los coaches desde los primeros compases. La gran pregunta es inevitable: ¿será suficiente para conseguir una de las últimas plazas disponibles en los equipos?

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