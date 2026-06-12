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Indignación entre los que no han sido invitados al museo de Camilo Sesto: ¿les ha vetado Lourdes Ornelas?

La inauguración del museo de Camilo Sesto en Alcoy (Alicante) ha estado marcado por las ausencias. ¿Por qué Eduardo Guervós y Cristóbal Hueto no estaban entre los asistentes?

Camilo Sesto

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Después de años de retrasos, Alcoy ha abierto finalmente las puertas del museo dedicado a Camilo Sesto. Impulsado por el Ayuntamiento de la localidad alicantina, el nuevo recinto rinde homenaje a la trayectoria artística del cantante.

La puesta en marcha del proyecto se ha demorado cerca de siete años debido a diversas dificultades. Entre las personas más involucradas en su desarrollo ha estado Lourdes Ornelas, quien ha seguido de cerca todo el proceso. Sin embargo, el acto ha estado marcado por ciertas ausencias, como la del representante de Camilo, Eduardo Guervós, y quien fue su albacea y amigo íntimo, Critóbal Hueto.

Lourdes Ornelas

Ambos han mostrado su indignación ante la no invitación, aunque según informa Nacho Gay, quieren pensar que ha sido competencia de Ayuntamiento y no de la propia Lourdes Ornelas. "No quieren responsabilizar del todo a Lourdes", señala nuestro colaborador.

La ausencia de Guervós y Hueto es especialmente significativa por la supuesta enemistad que tienen con la familia de Camilo Sesto. Ambos fueron acusados de querer beneficiarse del cantante y de aislarle de su hijo.

Hoy, Guervós y Hueto muestran su decepción al no ser bien recibidos en un acto tan importante para Camilo Sesto. ¿Qué grado de implicación tiene realmente Lourdes Ornelas en todo esto?

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