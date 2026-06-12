El Papa León XIV pone el foco en la migración con un encuentro con migrantes en La Laguna

La agenda del papa León XIV durante su estancia en España ha concluido con uno de sus actos más significativos, un encuentro con migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife. El pontífice ha llegado sobre las 10 de la mañana para participar en una jornada centrada en la acogido, la integración y el acompañamiento social.

Un acto que ha congregado a más de 1.500 personas en un espacio dedicado a la escucha y el reconocimiento de las experiencias migratorias en un territorio especialmente marcado por la llegada de personas a través de la ruta atlántica.

"Todos somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial"

En el acto han participado representantes de distintas entidades que trabajan codo con codo con la población migrante, entre ellas se encuentran la Fundación Buen Samaritano, Cáritas Tenerife, el centro de atención y acogida de La Restinga, en El Hierro, y el proyecto Don Bosco, organizaciones vinculadas a la acogida, la inclusión y el acompañamiento de personas migrantes.

Gracias a estas palabras el pontífice ha podido conocer de primera mano el testimonio de estos migrantes y saber las distintas perspectivas sobre la situación migratoria en Canarias.

"Queridos amigos, les llevo en mi corazón y en el recuerdo de mis oraciones"

Con este encuentro, León XIV sitúa la migración en el centro de su visita al archipiélago y refuerza un mensaje de cercanía hacia quienes atraviesan procesos de desplazamiento y búsqueda de nuevas oportunidades.

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