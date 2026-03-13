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Retos | Primera semifinal

María José Campanario entra en pánico al volante: “Tengo taquicardias”

La concursante se ha puesto al volante para conseguir un desafío de conducción a dos ruedas.

María José Campanario al volante

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Carmen Pardo
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María José Campanario está destacando en el programa por su tenacidad y valentía. La concursante se enfrenta en la primera semifinal a un desafío de conducción.

En los entrenamientos, María José Campanario lo ha pasado francamente mal al volante con los nervios a flor de piel. Al verse a dos ruedas, la concursante ha entrado en pánico al no saber la forma de salir de esa maniobra con el vehículo.

La concursante tiene que pasar le puente sorteando un coche con su vehículo. El desafío se dará por completado cuando María José Campanario consiga pasar el puente con el vehículo sin sufrir ningún accidente cuando el coche esté en volandas.

La dificultad del reto es mayor al tener que hacerlo todo con el coche marcha atrás. ¿Será capaz de templar sus nervios y conseguir el desafío?

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