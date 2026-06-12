Avance
Manel Fuentes anuncia “el programa más raro de toda la temporada”, esta noche en Antena 3
En la novena gala de la edición, Leonor va a imitar a Paula, Aníbal a Jesulín y recibiremos visitas muy especiales.
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Sabemos que la octava gala de Tu cara me suena es difícil de superar porque nos regaló momentos que pasarán a la historia del programa, pero os prometemos que la novena gala no tiene ningún desperdicio.
Lolita regresa esta noche a la mesa del jurado y lo hace con ganas de disfrutar de las imitaciones de nuestros concursantes. Todos tienen ganas de dar lo mejor de sí para ganar una gala y poder donar los 3.000 euros a su ONG.
Dos de las imitaciones más esperadas de la noche son las de Aníbal Gómez y Leonor Lavado, que imitarán a Jesulín de Ubrique y Paula Koops respectivamente. ¿Preparados para ver doble? ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3!
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