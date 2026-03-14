Daniel Illescas gana la primera semifinal de El Desafío tras empatar con Willy Bárcenas y comparten el premio entre sus fundaciones: “Lo justo es donar la mitad cada uno”

Willy Bárcenas y Daniel Illescas han empatado a puntos para alzarse con la victoria en la primera semifinal de El Desafío. 23 puntos ha obtenido cada concursante y el jurado ha tenido que desempatar para elegir al ganador.

Finalmente, el jurado ha votado a Daniel Illescas como vencedor de la primera semifinal tras su espectacular desafío.

Tras alzarse con la victoria, Daniel Illescas ha decidido compartir el premio con su compañero Willy Bárcenas. “Ya que ha habido un empate, creo que es lo justo” ha confesado el modelo.

Daniel Illescas ha decidido donar la mitad del premio a la fundación Grandes amigos, “lo hago porque tengo debilidad por la gente mayor”.

Willy Bárcenas ha decidido volver a donar su premio a Cris contra el Cáncer porque “desgraciadamente todos tenemos a alguien cercano que lo ha padecido o lo padece” ha confesado el cantante.

Una dedicatoria cargada de emoción en una noche de infarto en El Desafío.