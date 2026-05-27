"¡Me quemo!": El Hormiguero muestra las primeras imágenes en exclusiva de Melody en El Desafío
La cantante se encuentra actualmente grabando la próxima edición del formato y se ha sometido a pruebas extremas.
El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Melody. La cantante ha vuelto al programa para presentarnos su nuevo single 'Ilarie' y ha entrado al plató cantándolo y poniendo a todo el público a bailar.
A parte de estar a punto de iniciar su nueva gira, Melody se encuentra grabando la próxima edición de El Desafío y Pablo Motos ha querido preguntarle qué es más complicado: ir a Eurovisión o participar en el programa presentado por Roberto Leal.
Melody ha confesado que dudó mucho a la hora de aceptar el reto de participar en el programa, pero, a día de hoy, no se arrepiente de haberse animado. Además, Pablo Motos ha mostrado en exclusiva las primeras imágenes de la cantante en El Desafío. ¡Descúbrelas dándole al play al vídeo de arriba!
