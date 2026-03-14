La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea

Eduardo Navarrete está poniendo todo de su parte para meterse en la final de El Desafío. El concursante se enfrenta en esta ocasión a un número de acrobacias aéreas.

Durante los ensayos, el concursante lo ha pasado mal al tener que realizar las acrobacias en las telas debido a su altura. “No sé si llegaré a la final con todas las extremidades” ha asegurado Navarrete sobre los esfuerzos que está haciendo en El Desafío.

Con un traje que ha diseñado el equipo de vestuario de El Desafío a la medida de Eduardo Navarrete, el concursante se ha puesto sobre las telas para realizar el aéreo.

La altura y la complexión física de Eduardo Navarrete complican la prueba de la coreografía aérea, pero el concursante ha decidido poner toda la carne en el asador para realizar ese gran número.

El concursante ha querido comenzar el reto cantando para dedicar ese tema a su abuela presente entre el público. ¡Todo un numerazo!