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Retos | Primera semifinal

La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea

El diseñador cambia la forma de ver las telas para realizar una coreografía aérea en la primera semifinal de El Desafío.

La bonita reivindicación de Eduardo Navarrete en su coreografía aérea

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Carmen Pardo
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Eduardo Navarrete está poniendo todo de su parte para meterse en la final de El Desafío. El concursante se enfrenta en esta ocasión a un número de acrobacias aéreas.

Eduardo Navarrete: “Yo las telas las uso para otras cosas”

Durante los ensayos, el concursante lo ha pasado mal al tener que realizar las acrobacias en las telas debido a su altura. “No sé si llegaré a la final con todas las extremidades” ha asegurado Navarrete sobre los esfuerzos que está haciendo en El Desafío.

Con un traje que ha diseñado el equipo de vestuario de El Desafío a la medida de Eduardo Navarrete, el concursante se ha puesto sobre las telas para realizar el aéreo.

La altura y la complexión física de Eduardo Navarrete complican la prueba de la coreografía aérea, pero el concursante ha decidido poner toda la carne en el asador para realizar ese gran número.

El concursante ha querido comenzar el reto cantando para dedicar ese tema a su abuela presente entre el público. ¡Todo un numerazo!

Daniel Illescas

Solo puede pasar uno: el próximo viernes, la primera semifinal de El Desafío

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