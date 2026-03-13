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Retos | Primera semifinal

La guerrera Jessica Goicoechea, en busca de la diana en El Desafío

La modelo es una de las candidatas para entrar en la final, para ello ha tenido que afinar la puntería en la primera semifinal de El Desafío.

La heroína Jessica Goicoechea en busca de la diana en El Desafío

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Carmen Pardo
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La primera semifinal de El Desafío ha dejado grandes momentos, con pruebas muy buenas. El nivel está siendo muy alto, Jessica Goicoechea ocupa los puestos altos de la clasificación y tiene claro que se la juega “para estar en la final”.

La prueba requiere de una gran concentración y precisión, el añadido es el movimiento de la diana a la cual Jessica ha tenido que acertar hasta en dos ocasiones.

Jessica Goicoechea: “Me juego estar entre los finalistas"

La prueba de puntería ha estado acompañada por un participante muy especial, un brazo robótico que se ha encargado de sujetar la diana que debía alcanzar la modelo.

El reto ha consistido en dos partes, en la primera el objetivo ha hecho una pausa de pocos segundos tras cada movimiento. En la segunda parte, el blanco estaba en constante movimiento.

Goicoechea ha acertado a la primera nada más empezar el desafío. En la parte final ha sido con el segundo intento cuando ha logrado completar la prueba.

Revive el espectacular reto de Jessica Goicoechea en la primera semifinal.

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