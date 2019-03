Un vídeo muestra al forense Etxeberria abriendo la caja sellada de los huesos hallados en Las Quemadillas

José Bretón espera en su celda a que el jurado decida si es culpable del asesinato de sus hijos. Una de las dudas que planea sobre el caso es si se mantuvo la cadena de custodia de los huesos aparecidos en la hoguera de Las Quemadillas. La forense Josefina Lamas llegó a decir que los restos fueron analizados en un bar pero las imágenes exclusivas mostradas anoche en 'Espejo Público' parecen demostrar que no fue así.



El vídeo fue grabado el 14 de agosto en las dependencias policiales de Canillas, en Madrid. En la imagen vemos al doctor Francisco Etxeberria abrir la caja sellada que contiene los restos óseos. Ya con la bata puesta, Etxeberria inicia la inspección de los huesos, en este caso por la caja etiquetada como 3A.

Esta grabación a la que ha tenido acceso en exclusiva 'Espejo Público' desmontaría la versión de Josefina Lamas, que durante el juicio insinuó que se había roto la cadena de custodia. "Los huesos se sacan de canillas para llevarlos a un restaurante", afirmó la perito.

Jose María Benito, portavoz del sindicato unificado de policía ha defendido el trabajo de Lamas, y ha asegurado que el rumor corría como la polvora por la comisaría de Canillas.

Sin embargo, los superiores no entienden que si el rumor era vox populi nadie informara de las sospechas. "Me consta que los huesos no se han movido de Canillas", dijo durante su declaración el comisario Serafín Castro.

El propio Etxeberría insiste en que se garantizó la cadena de custodia. Según algunas fuentes, a Lamas se le ofreció trabajar conjuntamente con el antropólogo, pero la perito declinó la invitación. Por eso ahora no entiende las sospechas que sembró en la sala del juicio: "No puedo entender que dude de sus compañeros, es inaudito".

Entre tanto, ajenos a la polémica, el jurado continúa con sus deliberaciones. Tiene de plazo hasta el viernes para dar a conocer su veredicto.