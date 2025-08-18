Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VÍDEO: Más de 40 focos activos en España, el humo se ve desde el espacio

Las imágenes desde el espacio muestran una densa nube de humo que se extiende por gran parte del territorio con más de 40 focos activos que arrasan España.

Natalia López
Publicado:

La magnitud de la ola de incendios en España queda reflejada incluso desde el espacio. Una imagen satelital muestra como la mitad oeste de la península aparece cubierta por una capa de humo, con diferentes puntos de fuego visibles a lo largo de todo el territorio español.

En estos momentos hay más de 40 focos activos repartidos en distintas comunidades autónomas. El calor intenso y la sequedad del terreno están complicando las labores de extinción, mientras que los servicios de emergencias trabajan sin descanso para frenar el avance de las llamas.

