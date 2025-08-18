Incendios
VÍDEO: Más de 40 focos activos en España, el humo se ve desde el espacio
Las imágenes desde el espacio muestran una densa nube de humo que se extiende por gran parte del territorio con más de 40 focos activos que arrasan España.
- Suspendida la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid por la mala evolución de los incendios
- El Rey agradece a la UME su trabajo en los incendios forestales durante su visita al Cuartel General
- Sánchez preside desde Lanzarote la coordinación contra los incendios y viaja este domingo a Ourense y León
Publicidad
La magnitud de la ola de incendios en España queda reflejada incluso desde el espacio. Una imagen satelital muestra como la mitad oeste de la península aparece cubierta por una capa de humo, con diferentes puntos de fuego visibles a lo largo de todo el territorio español.
En estos momentos hay más de 40 focos activos repartidos en distintas comunidades autónomas. El calor intenso y la sequedad del terreno están complicando las labores de extinción, mientras que los servicios de emergencias trabajan sin descanso para frenar el avance de las llamas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Publicidad