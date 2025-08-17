Situación surrealista en Jaraíz de la Vera: lanzan fuegos artificiales durante el incendio en Jarilla

Extremadura vive un auténtico caos. Por el momento, hay cuatro incendios activos en esta zona pero se han calcinado un total de 25.000 hectáreas.

En una de las provincias de Extremadura, en Cáceres, se ha desatado una polémica después de que un bombero criticase en sus redes sociales que el pueblo de Jaraíz de la Vera haya decidido llevar a cabo un espectáculo de fuegos artificiales mientras un incendio se acercaba a este municipio.

Ese espectáculo lo captó una vecina y esa imagen se volvió viral:cohetes iluminando el cielo mientras, al fondo, las llamas de un incendio activo devoraban el monte. La escena, tan absurda como dolorosa, desató una ola de indignación generalizada.

De esa indignación también se ha hecho eco la portavoz del PSOE en Jaraíz de la Vera, Cristina López, quien denunció públicamente la falta de sensibilidad de quienes celebraban con pirotecnia mientras "media provincia de Cáceres se está calcinando".

