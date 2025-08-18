Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 18 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 18 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Los incendios que asolan España, el reparto de menores migrantes y la vuelta a la rutina, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 18 de agosto.

Los incendios en España

Un bombero forestal de la Junta de Castilla y León ha perdido la vida en Espinoso de Compludo (León) tras volcar la autobomba en la que se dirigía al incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada. Otro trabajador resultó herido en el mismo siniestro. Con esta víctima, ya son cuatro los fallecidos en los incendios que arrasan distintas zonas de España.

La comunidad de Castilla y León sigue siendo el epicentro de la emergencia, con 31 incendios activos en León, Zamora, Salamanca y Ávila. Solo en la provincia leonesa se concentran 15 de esos focos, lo que ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas en 60 localidades y pedanías.

Reparto de menores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente canario, Fernando Clavijo, se han citado este lunes en Lanzarote después de una semana de choque entre ambas Administraciones por las reubicaciones de los menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la Península.

La vuelta a la rutina

Con el calendario marcando el 18 de agosto, numerosas personas se reincorporan este lunes a sus rutinas laborales, dejando atrás días de descanso, relajación y desconexión. Sin embargo, otros aún continúan de vacaciones o enfrentan horarios flexibles que les permiten alargar el descanso. Esta dualidad entre quienes vuelven a la oficina y quienes siguen disfrutando de sus días libres se convierte, paradójicamente, en un desafío emocional: las comparaciones pueden generar frustración o incluso ansiedad.

Este lunes 18 de agosto supone para muchos el final de las vacaciones. La vuelta al trabajo y a los horarios marcados puede generar cansancio, frustración o desmotivación. Julio García, experto en comunicación social, da algunos consejos para adaptarse mejor.

Un bombero forestal de la Junta de Castilla y León fallece tras volcar la autobomba que conducía. Su compañero ha resultado herido en el mismo accidente.

