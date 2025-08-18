El alcalde socialista de Noblejas, en huelga de hambre por varios "desencuentros" con García-Page

Agustín Jiménez Crespo, alcalde socialista del municipio de Noblejas en la provincia de Toledo, se ha declarado en huelga de hambre desde este mismo lunes para protestar públicamente por el "desatendimiento" de su pueblo por parte del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Varios medios anunciaron la semana pasada las intenciones del primer edil de la localidad. Y es que el hartazgo que denuncia ha sido lo que le ha llevado a este punto. Una de las principales exigencias o peticiones que Jiménez reclama al ejecutivo autonómico es la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en el municipio.

Noblejas se encuentra en la comarca toledana de la 'Mesa de Ocaña' y cuenta con una población de casi 4.000 habitantes. El regidor del municipio lleva en el cargo desde 1983, habiendo revalidado su puesto de alcalde un total de 10 veces.

Una carta como misiva

Jiménez lo hizo público la semana pasada en una carta remitida directamente a Emiliano García-Page y a los medios de comunicación, donde no detallaba la fecha exacta del inicio de la huelga, pero admitía que, tras iniciarse, continuará hasta que su "fortaleza física lo permita" y se "sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva".

Según el alcalde socialista, el Gobierno regional "prometió" la obra solicitada y "todavía no es una realidad", explica el alcalde. "Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo cualquier resultado trágico que esta medida que ahora te anuncio me pueda acarrear. Quizá puedas sentirte aliviado, e incluso satisfecho, si la conclusión de esta protesta supone la finalización prematura de mi vida", lamentaba Jiménez en la misiva.

Anunció también que enviaría la carta "a todas y cada una" de las agrupaciones socialistas de España, "empezando por Ferraz", la sede central del PSOE en España. Jiménez también acusó a Page de practicar un "constante ejercicio de asqueroso sectarismo y rencor" contra quienes "no comulgan" con sus planteamientos políticos.

Las impresiones de su entorno más cercano

ABC ha explicado e informado que ha hablado con su teniente de alcalde, Ángel Luengo, para conocer cómo se encuentra anímicamente el alcalde, Agustín Jiménez. «Preocupado, aunque relativizándolo siempre por no transmitir a quienes le rodeamos una imagen de desasosiego», admite Luengo.

El teniente de alcalde ha explicado los problemas de salud del alcalde: "Es diabético y está curado de un cáncer de pulmón muy agresivo"; además, recalca que Jiménez se enfrenta a los achaques de la edad y el desgaste mental y físico "de quien ha dedicado más de 40 años a la vida pública en Noblejas".

La situación ya se ha puesto en conocimiento del PSOE federal y de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Está previsto, además, que mañana, martes, el propio alcalde ofrezca una rueda de prensa en el ayuntamiento de la localidad para explicar detalladamente las razones que le han llevado a adoptar esta decisión tan drástica y que pone su vida e integridad física en peligro.

