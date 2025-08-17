Última hora de los incendios en España, en directo: Sánchez visitará este domingo las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo por la mañana a las zonas más castigadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencia y coordinación desplegados sobre el terreno. Se trata de una visita enmarcada en la respuesta institucional a la grave oleada de incendios que continúa afectando al noroeste de la península.

Sánchez comenzará su recorrido en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Posteriormente, el jefe del Ejecutivo se trasladará a Villablino (León), donde estará acompañado también por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

39 incendios activos en Galicia y Castilla y León

La situación en la región continúa siendo crítica. Galicia y Castilla y León sumaban la noche del sábado 39 incendios activos, muchos de ellos de extrema intensidad, y algunos de difícil acceso debido a los vientos erráticos y la baja humedad. Solo en León, 25 fuegos permanecen activos, con 24 localidades evacuadas y más de 1.400 personas desplazadas.

La emergencia no se limita al noroeste. El fuego de Jarilla, en Cáceres, sigue totalmente descontrolado, y en Córdoba el incendio de Villanueva del Rey ha sido estabilizado tras haber obligado a cortar la carretera N-432 y desplegar un amplio operativo del Plan Infoca. En Tarifa (Cádiz), el incendio que desde el lunes pasado arrasó 300 hectáreas y provocó la evacuación de más de 2.000 personas ha sido finalmente extinguido, aunque las autoridades sospechan que pudo haber sido intencionado.

Trece carreteras continúan cortadas

En total, trece carreteras continúan cortadas este domingo por la mañana, incluidas las nacionales N-621 (entre Portilla de la Reina y Vejo) y N-525 (entre Guimarei y As Estibadas). El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias en Asturias, León, Zamora, Cáceres y Ourense.

Pedro Sánchez ya presidió el sábado por videoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en la que se evaluó la evolución de los incendios. También ha mantenido en los últimos días conversaciones con los presidentes autonómicos de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

La previsión del Ejecutivo es que el presidente del Gobierno continúe visitando otras zonas afectadas por los incendios a lo largo de la próxima semana.

