Nueve detenidos por presuntamente explotar sexualmente a mujeres y extorsionar a clientes.

Todo ocurría en el interior de un piso en Alicante. Allí, una banda criminal, presuntamente, obligaba a mujeres a ejercer la prostitución y funcionaba como punto de venta de sustancias estupefacientes.

La Policía Nacional, ha conseguido desmantelarlo gracias a varios avisos anónimos en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional. En esas llamadas, advertían sobre la existencia de un piso prostíbulo, donde explicaban había varias mujeres explotadas sexualmente.

Desde que se inició la investigación a mediados de 2024, los agentes han estrechado el cerco hasta dar con los presuntos autores. Ahora, han detenido a nueve personas: 5 en Albacete, 3 en Alicante y 1 en Valencia. La detención de los 3 cabecillas ha tenido lugar en Albacete, donde residían estas 3 personas. Se trata de dos hermanos y su madre, quien se encargaba de recoger el dinero.

En este sentido, la Policía Nacional, recuerda que existe una línea telefónica y un correo electrónico para colaborar y denunciar de manera anónima y confidencial situaciones de este tipo, sin quedar reflejada ni siquiera la llamada en la factura telefónica. Se trata del teléfono 900105090 y el correo trata@policia.es

Llegaban a ganar 3000 euros

Los individuos llegaban que accedían a la vivienda llegaban a pagar entre 300 y 3.000 euros, a cambio de discreción. La banda criminal, amenazaba a los clientes con contar a su entorno más cercano que contrataban estos servicios. También les chantageaban con la idea de darles una paliza o matar a sus familiares en caso de no pagar la cantidad exigida.

Para boicotear la investigación, los extorsionadores utilizaban líneas telefónicas fraudulentas que habían conseguido mediante robos o extravíos. Los detenidos, daban de baja estos números, inmediatamente después del uso delictivo.

