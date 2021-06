Santoral junio 2021: Estos son los santos que se celebran en junio

Probablemente alguna vez te hayas preguntado ‘¿cuál es el día de mi santo?’. Aunque tu nombre no se encuentre entre el de los santos más comunes, probablemente tenga su día señalado en el santoral católico.

Ahora mismo puedes consultar elpara comprobar si el tuyo está entre los nombres a celebrar este mes o si, incluso, coincide con la onomástica de hoy.

Este calendario te permitirá descubrir a qué santos se honra cada día y ver qué santoral se celebra hoy día en España. No está de más echarle un vistazo para no dejar de lado aquellos nombres que en la actualidad no son tan comunes y para así poder felicitar a tiempo a nuestros conocidos y allegados.

Santoral de junio de 2021: Descubre todos los santos de este mes

1 de junio - San Íñigo, San Justino y Nuestra Señora de la Luz.

2 de junio - Santa Blandina, Santa Alcibíades, San Justo, San Germán y San Juan Bautista.

3 de junio - Santa Clotilde y San Carlos Luanga.

4 de junio - Santa Noemí, Santa Rut y Santa Clotilde.

5 de junio - San Igor, Santa Zenaida, San Bonifacio y San Sancho.

6 de junio - Santa Cándida y San Claudio.

7 de junio - San Gilberto y Santa Agilberta.

8 de junio - Santa Calíope, San Gildardo y San Kílian.

9 de junio - San Columbo, Santa Lira, Santa Diana y San Efrén.

10 de junio - Santa Jolenta y Santa Margarita de Escocia.

11 de junio - Santa Alicia y San Bernabé.

12 de junio - Santa Florida Cevoli y Santa Aleyda.

13 de junio - San Antonio, Santa Felícula y San Antonio de Padua.

14 de junio - Santa Digna y San Eliseo.

15 de junio - San Abraham, San Landelino, Santa Bernardina, San Bernardo de Menthon, Santa Germana, San Vito, Santa Leónida y Santa Libia.

16 de junio - San Aureliano, San Quirico, San Juan Francisco Regis, Santa Lutgarda y Santa Aline/Alina.

17 de junio - San Manuel, San Gregorio Barbarigo, San Rainiero, San Gregorio, Nuestra Señora de la Humildad y Santa Isaura.

18 de junio - Santa Ediltrudis, Santa Audrey / Eteldreda, Santa Isabel de Shönau, Santa Hosanna y San Ciriaco.

19 de junio - San Gervasio y San Romualdo.

20 de junio - Santa Elia, Santa Florencia, Santa Florentina y San Silverio

21 de junio - Santa Demetria, San Luis Gonzaga, San Rodolfo y Santa Luisa.

22 de junio - San Paulino de Nola.

23 de junio - Santa Agripina, San Jacobo y San Gaspar de Búfalo.

24 de junio - San Juan Bautista.

25 de junio - San Próspero, Santa Eva y San Guillermo De Vercelli.

26 de junio - Santa Perseveranda y San David.

27 de junio - San Ladislao, Santa Zoila, San Cirilo de Alejandría, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, San Zoilo y San Cirilo.

28 de junio - Santa Potamiena y Santa Marcela.

29 de junio - San Pedro y San Pablo y Apóstoles.

30 de junio - San León, San Marcial, Santa Adalsinda, Santa Adilia y Santa Lucina.

Ahora que ya sabes qué santo es hoy en España, sigue consultando el calendario santoral 2021 durante los próximos meses para no olvidarte de felicitar a nadie ni dejar de celebrar el día de tu santo. Y si tu nombre se encuentra en el calendario santoral de junio, ¡muchas felicidades y feliz santo!