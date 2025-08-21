Efemérides de hoy 21 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 21 de agosto?

El 21 de agosto de 1911, roban la Mona Lisa de Leonardo da Vinci del Museo del Louvre, en París. El suceso desató un escándalo mediático internacional, alimentado por el misterio de su desaparición durante dos años y cuatro meses. Vincenzo Peruggia, un pintor y vidriero italiano que había trabajado en el museo fue el autor del robo. Pretendía devolver la obra a Italia, al considerar que fue “robada” por Napoleón. En 1913, Peruggia intentó vender la pintura al comerciante florentino Alfredo Geri, lo que puso en duda su supuesto patriotismo. Geri y Giovanni Poggi, director de la Galería de los Uffizi, verificaron su autenticidad y alertaron a la policía, logrando recuperarla. Aunque la obra ya era apreciada por su magistral técnica del sfumato, el robo convirtió a la Gioconda en un ícono cultural reconocido en todo el mundo.

También, un 21 de agosto, pero de 2013, Estados Unidos condena a Bradley Manning, el exanalista de inteligencia, a 35 años de prisión por filtrar a WikiLeaks más de 700.000 documentos clasificados. Arrestado en Irak en 2010 por divulgar informes militares, cables diplomáticos y un video de un ataque aéreo en Bagdad. Absuelto del cargo de “ayudar al enemigo”, pero declarado culpable de 20 delitos, la mayor condena por espionaje de la historia del país.

¿Qué pasó el 21 de agosto?

1792: Primera vez que se utiliza la guillotina para un delito político durante la Revolución Francesa, ejecutando a político monárquico Luis David Collenot-d'Angremont.

1879: Bolivia y España firman en París un Tratado de Paz y Amistad.

1911: Portugal aprueba su primera Constitución republicana.

1914: Inicia la Batalla de las Ardenas entre Francia y Alemania, en el marco de la Primera Guerra Mundial.

1929: Los pintores mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera se casan.

1971: Se consuma el golpe de Estado en Bolivia liderado por el coronel Hugo Banzer, que derroca al general Juan José Torres.

2006: Comienza en Irak el juicio contra el expresidente Saddam Hussein y seis altos cargos por genocidio contra el pueblo kurdo; Saddam es condenado a muerte y ejecutado ese mismo año.

2023: Nintendo confirma que Charles Martinet dejará de prestar su voz a Luigi, personaje de Mario, en la franquicia de Super Mario.

¿Quién nació el 21 de agosto?

1921: Gertrudis de la Fuente, bioquímica española.

1930: Margarita de Inglaterra, hermana de Isabel II.

1944: Perry Christie, primer ministro bahamés.

1952: Glenn Hughes, músico británico, de las bandas Deep Purple y Black Sabbath.

1965: Silvia Tcherassi, diseñadora de modas y empresaria colombiana.

1973: Serguéi Brin, cofundador de Google.

1984: Eve Torres, luchadora profesional estadounidense.

¿Quién murió el 21 de agosto?

1826: Francisco Pignillem, introductor de la vacuna y la auscultación en España.

1947: Ettore Bugatti, constructor de automóviles italiano.

1986: Alexandre O'Neill, poeta portugués.

2005: Robert Moog, inventor estadounidense del sintetizador.

2015: Daniel Rabinovich, humorista argentino de "Les Luthiers".

2018: Barbara Harris, actriz estadounidense.

2020: Manuel Gallardo, actor español.

2024: John Amos, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 21 de agosto?

Hoy, 21 de agosto, se celebra el Día internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Horóscopo del 21 de agosto

Los nacidos el 21 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto, se celebran los santos Pío X, Ciriaca, Anastasio, Fidel y Bernardo Tolomeo.

