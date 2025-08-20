Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendios

Los vecinos de Ourense, acorralados por las llamas: "Estamos completamente rodeados de fuego"

El incendio de Larouco sigue descontrolado. El frente ha calcinado ya 20.000 hectáreas.

Una vecina de Galicia

Testimonios de incendio de Ourense | Antena 3 Noticias

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

El incendio de Ourense sigue descontrolado y avanza imparable. Lo peor está en Larouco. Solo en ese incendio se han quemado ya más de 20.000 hectáreas. El fuego amenaza zonas protegidas de la sierra de O Courel.

Los vecinos de Bendollo han pasado la noche en vela. "Como puedes ver estamos completamente rodeados de fuego, fuego por allá y fuego por allá", lamenta una vecina de la zona ante las cámaras de Antena 3 Noticias, que asegura que "se están quemando las casas".

Los vecinos están en vilo ven como las llamas se acercan cada vez más a sus viviendas: "otra noche sin dormir y es la cuarta". Aseguran además que sienten miedo: "en mi vida me había asustando tanto", comenta un vecino. Según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural, el incendio de Larouco —el mayor registrado en Galicia hasta la fecha— continúa arrasando más de 20.000 hectáreas tras una semana activo. La cifra podría variar, ya que está pendiente de nuevas mediciones. Este fuego cruzó el río Sil por varios puntos y se extendió a la provincia de Lugo, afectando a diez municipios.

Así están los incendios de Galicia

En la provincia de Ourense se mantienen activos siete incendios, donde ya se han calcinado más de 67.500 hectáreas. Durante la noche, los equipos de extinción consiguieron estabilizar el fuego de Vilardevós-Vilar de Cervos. Pero hay otros focos que siguen activos: el de Chandrexa de Queixa y Vilariño (unificados en un único incendio con 18.000 hectáreas afectadas), el de Oímbra y Xinzo de Limia (también fusionados, con 15.000 hectáreas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha) y Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha).

Se mantiene igualmente un incendio llegado desde Zamora, originado en Porto de Sanabria. La Xunta lo incorporó a sus balances el martes y ha actualizado su denominación a 'Carballeda de Valdeorras-Casaio'. En suelo gallego ha calcinado más de 20 hectáreas, aunque las cifras definitivas están pendientes de revisión. Este fuego afecta al entorno de Pena Trevinca, donde se encuentra el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia.

En total, los siete incendios activos suman 67.520 hectáreas arrasadas, sin contar aquellos que ya están estabilizados, controlados o extinguidos. En lo que va de año, las llamas han destruido más de 76.500 hectáreas en Galicia, según Medio Rural, que no contabiliza los fuegos menores de 20 hectáreas ni los que no afectan a espacios protegidos.

La provincia de Ourense sigue en nivel 2 de emergencia, con vigilancia activa sobre los núcleos poblados en riesgo. Durante la noche no se han registrado nuevas evacuaciones ni confinamientos, y todas las carreteras principales permanecen abiertas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Un equipo de Antena 3 Noticias queda cercado por las llamas en Galicia: "Que lo tenemos ahí"

Equipo de A3 atrapado por el fuego

Publicidad

Sociedad

incendio de Oímbra

Última hora incendios en España: Se restablece el tráfico ferroviario de AVE Madrid-Galicia

Farmacia

Sanidad retira varios productos MediHoney por riesgo de infección

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Ocho turistas denunciados por conducción temeraria y por no utilizar los elementos de seguridad en el Teide

Una vecina de Galicia
Incendios

Los vecinos de Ourense, acorralados por las llamas: "Estamos completamente rodeados de fuego"

Recompensa de más de 10.000 euros para quien facilite pistas del fugitivo que pudo esconderse en la Costa del Sol
Se busca

Recompensa de más de 10.000 euros para quien facilite pistas del fugitivo que pudo esconderse en la Costa del Sol

Imagen de archivo de las altas temperaturas.
Calor

La ola de calor de agosto termina con 1.149 muertes relacionadas con las altas temperaturas en España

La tercera ola de calor más larga desde 1975 se prolongó durante 16 días y agrava la tendencia ascendente de mortalidad vinculada a las altas temperaturas.

Un coche anunciado como “viaje de lujo” desata la polémica sobre la falta de regulación del mercado en Tenerife
Alquiler vacacional

Un coche anunciado como "viaje de lujo" desata la polémica sobre la falta de regulación del mercado en Tenerife

Un anuncio en una plataforma digital para alquileres vacacionales aumenta la polémica sobre los límites de la oferta vacacional en Canarias. El Archipiélago ha vivido un crecimiento exponencial en este mercado alcanzando en junio la cifra de 45.450 viviendas destinadas a este mercado según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Ovejas muertas

VÍDEO: Un rayo mata a más de 200 ovejas en el Vall d'Aran durante una tormenta eléctrica

Prevención contra incendios en Cataluña

Cataluña refuerza dispositivos de prevención ante riesgo de incendios

Se cumplen 17 años del accidente de Spanair, recordado en el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos

España celebra por primera vez el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos coincidiendo con el 17 aniversario del siniestro de Spanair

Publicidad