Los vecinos de Ourense, acorralados por las llamas: "Estamos completamente rodeados de fuego"

El incendio de Ourense sigue descontrolado y avanza imparable. Lo peor está en Larouco. Solo en ese incendio se han quemado ya más de 20.000 hectáreas. El fuego amenaza zonas protegidas de la sierra de O Courel.

Los vecinos de Bendollo han pasado la noche en vela. "Como puedes ver estamos completamente rodeados de fuego, fuego por allá y fuego por allá", lamenta una vecina de la zona ante las cámaras de Antena 3 Noticias, que asegura que "se están quemando las casas".

Los vecinos están en vilo ven como las llamas se acercan cada vez más a sus viviendas: "otra noche sin dormir y es la cuarta". Aseguran además que sienten miedo: "en mi vida me había asustando tanto", comenta un vecino. Según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural, el incendio de Larouco —el mayor registrado en Galicia hasta la fecha— continúa arrasando más de 20.000 hectáreas tras una semana activo. La cifra podría variar, ya que está pendiente de nuevas mediciones. Este fuego cruzó el río Sil por varios puntos y se extendió a la provincia de Lugo, afectando a diez municipios.

Así están los incendios de Galicia

En la provincia de Ourense se mantienen activos siete incendios, donde ya se han calcinado más de 67.500 hectáreas. Durante la noche, los equipos de extinción consiguieron estabilizar el fuego de Vilardevós-Vilar de Cervos. Pero hay otros focos que siguen activos: el de Chandrexa de Queixa y Vilariño (unificados en un único incendio con 18.000 hectáreas afectadas), el de Oímbra y Xinzo de Limia (también fusionados, con 15.000 hectáreas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Vilardevós-Moialde (500 ha) y Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha).

Se mantiene igualmente un incendio llegado desde Zamora, originado en Porto de Sanabria. La Xunta lo incorporó a sus balances el martes y ha actualizado su denominación a 'Carballeda de Valdeorras-Casaio'. En suelo gallego ha calcinado más de 20 hectáreas, aunque las cifras definitivas están pendientes de revisión. Este fuego afecta al entorno de Pena Trevinca, donde se encuentra el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de Galicia.

En total, los siete incendios activos suman 67.520 hectáreas arrasadas, sin contar aquellos que ya están estabilizados, controlados o extinguidos. En lo que va de año, las llamas han destruido más de 76.500 hectáreas en Galicia, según Medio Rural, que no contabiliza los fuegos menores de 20 hectáreas ni los que no afectan a espacios protegidos.

La provincia de Ourense sigue en nivel 2 de emergencia, con vigilancia activa sobre los núcleos poblados en riesgo. Durante la noche no se han registrado nuevas evacuaciones ni confinamientos, y todas las carreteras principales permanecen abiertas.

