El padre de Gabriel: "No sospechaba de Ana Julia en absoluto. Dormía con ella y me consolaba cada noche"

Patricia Ramírez y Angel Cruz han indicado que el hecho de que su hijo de ocho Gabriel Cruz muriese "entre una y dos horas" después de que fuera raptado por Ana Julia Quezada presuntamente el 27 de febrero en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), tal y como revela el último informe de autopsia, hace "más reconfortante su pérdida, porque no hubo tiempo de que sufriese".

"Solventa muchas de las dudas que nos atormentaban en los momentos de miedo, de terror que vivimos durante los 13 días de búsqueda y nos hizo pensar que se fue tan feliz como había sido hasta ese momento", ha trasladado Patricia entre lágrimas, ya que, tal y como ha confesado, afrontar estos hechos "nos cuesta sin que se nos encoja cada pelo y cada poro de nuestra piel".

En una comparecencia ante los medios de comunicación este sábado en el hotel Cala Grande de Las Negras, y acompañados de su letrado Paco Torres y del psicólogo que les está guiando en el tránsito del duelo por su hijo, Patricia y Angel, con la voz rota, han expresado su "confianza" en la justicia para que la presunta asesina de su hijo "no pueda volver a hacer daño a nadie".

"Jamás pasó por ninguno de nosotros que falleciera el primer día y que hayamos vivido 13 días de engaño y dureza".

A preguntas de los periodistas, la madre del pequeño ha admitido que, "de alguna manera sí sospechaba" de la entonces pareja sentimental de Angel Cruz, si bien él se ha pronunciado en sentido contrario. "Yo no sospechaba en absoluto. Dormía con ella, me consolaba a mí cada noche, yo no sospechaba. Al daño por la pérdida de Gabriel se añade el daño por tenerla a nuestro lado y, encima de todo, intentar consolarla", ha dicho el padre.

Mientras, la madre, ha afirmado tajante: "desde luego lo que nunca pudimos imaginar, jamás, es este terrible desenlace. Jamás pasó por ninguno de nosotros que falleciera el primer día y que hayamos vivido 13 días de engaño y dureza".

"De alguna manera yo sí sospechaba y conforme avanzaba la investigación, bastante más. Intuiciones, iba poco a poco viendo cosas y aumentaba el nerviosismo", ha añadido para precisar que estaban "aterrorizados cada vez que la bruja salía y la seguían numerosos vehículos de los medios de comunicación que podían dificultar el desenlace".

"Nos atormentaba que por nuestra culpa, por la implicación de la gente en su búsqueda, hubiéramos podido impedir su puesta en libertad o facilitar su posible muerte. Por eso la autopsia solventó muchas de estas dudas y nos ha hecho más reconfortante su pérdida porque no hubo tiempo de que sufriese", ha reiterado.

Patricia ha recordado, en esta línea, cómo pasaron "muchísimo miedo" y el "terror permanecía con nosotros cada minuto, cada hora, cada noche", al tiempo que ha trasladado cómo "nos atormentaban miles de pensamientos sobre Gabriel; si estaba retenido, si le darían de comer, si tendría frío, miedo, si lo habrían drogado o podrían estar abusando de él".

"Recordamos la alegría que nos dio que no lo encontraran dos días después de encontrar su camiseta porque pensamos que podía estar en el fondo de un pozo", ha asegurado en relación a la búsqueda que los agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil en las balsas de la depuradora de Las Negras.

Piden que no se recojan firmas a favor de la prisión permanente en el monumento de Gabriel

Ángel Cruz y Patricia Ramírez han mostrado su disconformidad con la convocatoria de recogida de firmas a favor de la prisión permanente revisable en las inmediaciones de la ballena de la capital almeriense, escultura que sirve para "honrar la memoria" de su hijo. "En el momento por el que estamos atravesando es completamente incompatible con el proceso", ha manifestado Patricia

"Sí pedimos que no se coloque en este sitio donde de manera espontánea bajan muchos niños, con miles de gestos de cariño que no tienen nada que ver con el debate que ahora mismo hay a nivel político", ha incidido. En este sentido, ha subrayado que para ellos es imposible cualquier tipo de posicionamiento y ha recordado que de forma "individual y anónima" se eligió esta ballena de mosaico que esconde los restos de un cetáceo varado para crear un "santuario" dedicado a Gabriel. "Nos gustaría que no hubiese otra función que encontrarnos allí para serenar el alma y rezar por nuestro pequeño, que ya es vuestro pequeño, Gabriel", ha apostillado.