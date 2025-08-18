Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido el hombre de 83 años que se dio a la fuga tras atropellar a cuatro ciclistas en Colmenar de Oreja (Madrid)

Arrolló a los cuatro ciclistas que circulaban por la misma vía. Después de atropellarlos, se dio a la fuga. Las investigaciones han dado con el posible autor.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico EuropaPress

Mario Ramírez Millán
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 83 años que arrolló a cuatro ciclistas el pasado domingo 3 de agosto en la carretera secundaria, M-320, a la altura del municipio madrileño de Colmenar de Oreja. Después de atropellarlos, se dio a la fuga.

El accidente ocurrió a primeras horas de la mañana, a la altura del kilómetro 16.800, cuando el conductor arrolló a los cuatro ciclistas que circulaban por la misma vía. Dos de ellos resultaron heridos graves y los otros dos, con lesiones leves. Tras el atropello, el conductor abandonó el lugar sin prestar ayuda, dándose a la fuga.

Desde ese instante, cuando las autoridades se movilizaron al lugar de los hechos tras recibir el aviso, la investigación se centró en analizar los posibles restos que pudiera haber del vehículo en el lugar del accidente. Según han apuntado fuentes policiales, la tarea fue complicada porque la marca y el modelo del coche eran demasiado comunes, lo que retrasó la identificación del responsable.

Finalmente, los agentes han logrado localizar al supuesto autor del atropello y lo detuvieron. Se trata de un vecino de Madrid y sin antecedentes penales. Por ahora, se le imputan tres delitos: dos de lesiones y uno por abandonar el lugar del accidente.

La Guardia Civil subraya la importancia de la investigación en estos casos y la colaboración ciudadana para resolver este tipo de siniestros viales con los autores dándose a la fuga.

Atropello en Galicia

Durante la celebración de las fiestas de Villagarcía de Arosa, un hombre con un Volkswagen Golf atropelló a un peatón en la concurrida Plaza del Doctor Carús. Tras el arrollo, el conductor se dio a la fuga, aunque fue detenido poco después y se le realizó la prueba de alcoholemia. El resultado fue positivo con un 0,78, por lo que ha sido acusado de un delito contra la seguridad vial, además de los posibles agravantes por no auxiliar al atropellado.

Los hechos tuvieron lugar en una zona peatonal de Vilagarcía en la que estaba completamente prohibida la circulación por la celebración de la 'Festa da Auga'. El conductor había golpeado al peatón y le infringió daños en la rodilla, por lo que se dio a la fuga de inmediato. La Policía Local y la Policía Nacional le persiguieron por la localidad, llegando a verse obligados a circular entre la multitud y atravesando la procesión matinal de San Roque que se estaba celebrando en ese momento.

Se da la circunstancia de que en ese instante ya no conducía él, sino un compañero, pero finalmente acabaron confesando que se habían cambiado de asiento, según ha informado el Faro de Vigo.

Según han explicado las autoridades de la zona, en estos últimos días se han sucedido distintos percances relacionados con persecuciones de conductores que se han dado a la fuga por diversas cuestiones. Lo curioso es que se hayan concentrado en la misma comarca que en la de Vilagarcía de Arousa. Por otro lado, han informado que una de las conductoras que se había dado a la fuga acabó siendo alcanzada por los agentes y se negó a que le realizaran la prueba de alcoholemia.

