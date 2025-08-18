Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Carreteras

Estas son las carreteras cortadas por la ola de incendios que golpea España

Las restricciones afectan a León, Ourense, Palencia, Asturias, Zamora y Cáceres mientras la UME sigue luchando contra el fuego impulsado por la ola de calor.

Estas son las carreteras afectadas por los incendios

Estas son las carreteras afectadas por los incendiosEFE

Publicidad

Celia de Santiago
Actualizado:
Publicado:

La Dirección General de Tráfico informa que se mantienen cerradas al tráfico 16 carreteras, una de ellas de carácter nacional y las demás secundarias, afectando a Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia.

En León, las vías afectadas incluyen:

  • N‑621 (entre Portilla de la Reina y Vejo, Cantabria)
  • LE‑2703 (Portilla de la Reina)
  • CL‑626 (Puente Almuhey)
  • LE‑2711 (Retuerto)
  • LE‑164 (Yebra)
  • LE‑5228 (Salas de los Barrios)

En Zamora, están cortadas al tráfico la ZA-103, en San Martín de Casteñeda, y la ZA-104, en Ribadelago. Otra vía secundaria está cortada en Palencia, la CL-615, en Guardo. En la provincia de Cáceres, hay cuatro carreteras cortadas al paso de vehículos: CC-218, en Casas del Monte; CC-219, en Gargantilla; CC-224, en Hervás; CC-234, en Valdastillas. La DGT también ha informado del corte de la CO-4 Covadonga, en Asturias.

Otras zonas afectadas

Extremadura, Ourense y Palencia también registran cortes en vías regionales, aunque la DGT no ha detallado sus claves específicas. La situación coincide con más de 40 incendios activos en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha complicado la movilidad en las zonas afectadas.

Además, se ha clausurado un tramo del Camino de Santiago entre Astorga y Ponferrada, una vía ancestral de peregrinación que atraviesa la vertiente sur de Picos de Europa, debido al avance descontrolado del fuego en el entorno natural.

Estas restricciones se inscriben en un escenario extremo: los incendios han devastado más de 115.000 hectáreas en Galicia y Castilla y León, debido a una prolongada ola de calor y la intensa actividad de los focos.

Por su parte, la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia sigue suspendida por quinto día consecutivo, y varios tramos de vías convencionales también han sido interrumpidos, afectando gravemente la conectividad del noroeste.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Nueve detenidos por presuntamente explotar sexualmente a mujeres y extorsionar a clientes

Nueve detenidos por presuntamente explotar sexualmente a mujeres y extorsionar a clientes.

Publicidad

Sociedad

Safaris a motor y colapso de vehículos en el Teide: uno de los parques nacionales más visitados de Europa

Safaris a motor y colapso de vehículos en el Teide: uno de los parques nacionales más visitados de Europa

Costa De Pájara (Fuerteventura)

Un turista británico muere tras comer pollo en mal estado en Fuerteventura

Bombero en incendio

Muere un bombero forestal de 57 años en Yeres y ya son cuatro las víctimas mortales por los incendios en España

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Sucesos

Un muerto y cinco heridos por arma blanca en la localidad almeriense de Berja

Ola de calor
Altas temperaturas

Mueren dos hombres, de 70 y 77 años, por golpes de calor en Plasencia y en La Rambla (Córdoba)

Estas son las carreteras afectadas por los incendios
Carreteras

Estas son las carreteras cortadas por la ola de incendios que golpea España

Las restricciones afectan a León, Ourense, Palencia, Asturias, Zamora y Cáceres mientras la UME sigue luchando contra el fuego impulsado por la ola de calor.

El alcalde de Noblejas en una imagen de archivo
Huelga Hambre

El alcalde socialista de Noblejas, en huelga de hambre por varios "desencuentros" con García-Page

Agustín Jiménez Crespo, alcalde socialista del municipio de Noblejas ya está en huelga de hambre tras haberlo anunciado hace una semana.

Nueve detenidos por presuntamente explotar sexualmente a mujeres y extorsionar a clientes.

Nueve detenidos por presuntamente explotar sexualmente a mujeres y extorsionar a clientes

Imagen de archivo de una seña de RADAR en España

Este es el radar que más multa en toda España: dónde se encuentra y las sanciones que pone al día

Imagen de quesos

Alerta sanitaria en España por unos quesos franceses con Listeria

Publicidad