Estas son las carreteras cortadas por la ola de incendios que golpea España

La Dirección General de Tráfico informa que se mantienen cerradas al tráfico 16 carreteras, una de ellas de carácter nacional y las demás secundarias, afectando a Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia.

En León, las vías afectadas incluyen:

N‑621 (entre Portilla de la Reina y Vejo, Cantabria)

LE‑2703 (Portilla de la Reina)

CL‑626 (Puente Almuhey)

LE‑2711 (Retuerto)

LE‑164 (Yebra)

LE‑5228 (Salas de los Barrios)

En Zamora, están cortadas al tráfico la ZA-103, en San Martín de Casteñeda, y la ZA-104, en Ribadelago. Otra vía secundaria está cortada en Palencia, la CL-615, en Guardo. En la provincia de Cáceres, hay cuatro carreteras cortadas al paso de vehículos: CC-218, en Casas del Monte; CC-219, en Gargantilla; CC-224, en Hervás; CC-234, en Valdastillas. La DGT también ha informado del corte de la CO-4 Covadonga, en Asturias.

Otras zonas afectadas

Extremadura, Ourense y Palencia también registran cortes en vías regionales, aunque la DGT no ha detallado sus claves específicas. La situación coincide con más de 40 incendios activos en Galicia, Castilla y León y Extremadura, lo que ha complicado la movilidad en las zonas afectadas.

Además, se ha clausurado un tramo del Camino de Santiago entre Astorga y Ponferrada, una vía ancestral de peregrinación que atraviesa la vertiente sur de Picos de Europa, debido al avance descontrolado del fuego en el entorno natural.

Estas restricciones se inscriben en un escenario extremo: los incendios han devastado más de 115.000 hectáreas en Galicia y Castilla y León, debido a una prolongada ola de calor y la intensa actividad de los focos.

Por su parte, la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia sigue suspendida por quinto día consecutivo, y varios tramos de vías convencionales también han sido interrumpidos, afectando gravemente la conectividad del noroeste.

