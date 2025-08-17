Vídeo: la arena de una playa de Asturias aparece cubierta por un manto de ceniza

Las costas de Asturias ya empiezan a notar las consecuencias de los incendios. La playa de Vidiago, en Llanes, ha aparecido con un manto de ceniza que cubría la arena y parte de las calles cercanas a la playa. Este impresionante hecho ha sido captado por vecinos y visitantes.

Laes habitual cuando se producen incendios de gran magnitud, como los que estamos viviendo. Esta "lluvia" se debe a la dispersión depor el viento, tras ser levantadas por el fuego o por las corrientes de aire ascendentes generadas por el calor de las llamas. Estas partículas pueden viajar largas distancias y al encontrarse con condiciones de, se precipitan al suelo en forma de lluvia. Cuando esa ceniza se mezcla con el agua da lugar a lo que se conoce como ''.

En caso de una lluvia de ceniza provocada por incendios, es crucial priorizar la seguridad personal y del entorno. Se recomienda permanecer en interiores, cerrar puertas y ventanas, y utilizar sistemas de filtración de aire. Asimismo, es importante protegerse la piel y las vías respiratorias al salir al exterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.