Carne empanada, ensalada de pasta y bocadillos: se busca el menú playero definitivo

Los bañistas cargan con sombrillas, toallas, sillas de playa y, cómo no, neveras. ¿Y qué se lleva la gente en ellas?

El menú playero definitivo

Carne empanada, ensalada de pasta y bocadillos: se busca el menú playero definitivo | Antena 3 Noticias

Marta Sasot
Mes de agosto y las playas están abarrotadas, así que muchos -para combatir las altas temperaturas- optan por pasar el día aquí. En los arenales vemos cómo regueros de bañistas que cargan con sombrillas, toallas, sillas de playa y, cómo no, con neveras. ¿Y qué se lleva la gente en ellas?

Recorremos la playa y preguntamos a los veraneantes. Muchos cuentan a Antena 3 Noticias que optan por ágapes rápidos e improvisados, así que vemos muchos bocadillos; incluso los más comodones cargan con la barra de pan y las latas de atún para prepararlos en la toalla.

Platos elaborados

Otros han traído platos más elaborados como ensalada de pasta o arroz: "Yo le he añadido tomate, pepino fresquito, algo rápido de preparar y pasar todo el día aquí", relata una bañista.

Localizamos una familia que carga con varias mesas y comprobamos que llevan un menú bien completo: carne rebozada, gazpacho, fruta cortada e incluso café.

Hay quienes prefieren un buen picoteo. David ha venido con sus hijos y lo tiene todo preparado en varios táperes: "Traigo un poco de queso cortado, embutido... eso sí, nos han faltado las aceitunas y las patatas fritas", explica entre risas.

Con tanto calor es básico hidratarse bien: "Yo llevo mucha agua y fruta, que también refresca mucho", explican algunos.

La tortilla, la ganadora

Consultamos cuál es el plato por excelencia que no puede faltar en un día de playa y todos coinciden: la tortilla de patatas. Sin embargo la hemos buscado pero en esta ocasión no la hemos encontrado.

Los más perezosos explican que prefieren irse a comer al chiringuito "porque están de vacaciones y quieren que se lo den todo hecho" y aprovechan una buena mesa a la sombra para brindar con los suyos.

